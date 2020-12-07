Кремль считает важным приезд в Россию партийной делегации из ФРГ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречи с делегацией партии "Альтернативна для Германии", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах президента нет такой встречи", - сказал он в беседе с журналистами в понедельник, заверив, что Кремль знает о предстоящем приезде членов партии из ФРГ, у которых на 8 декабря намечена встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Безусловно, мы считаем, что это очень важный визит", - подчеркнул Песков. Он отметил, что российско-германские отношения "весьма многогранны" и имеют много направлений для развития. "Где-то успешно, где-то менее успешно", - заметил при это он. "Именно через такую призму мы смотрим на предстоящий визит", - заявил пресс-секретарь российского лидера.