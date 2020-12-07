Путин 7 декабря встретится с Любимовой

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая доложит главе государства о положении дел в отрасли, в том числе на фоне пандемии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент примет министра культуры Ольгу Любимову, позанимается вопросами культуры в нашей стране, - сказал представитель Кремля. - Любимова доложит о том, как обстоят дела [в сфере] с учетом того непростого времени, в котором мы сейчас все живем".

Песков уточнил, что в середине дня у президента также запланирован международный телефонный разговор.