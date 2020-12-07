Песков: отношения России и США находятся не в лучшем состоянии не по вине Москвы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Достижение целей устойчивого развития могло бы быть частью диалога России и США, но оно таковым не является, так как сам этот диалог сейчас находится в не очень хорошем состоянии. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации некоторых СМИ о том, что специальный представитель российского лидера по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс якобы может стать переговорщиком между Кремлем и администраций избранного президента США Джозефа Байдена.

"Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку этот диалог в целом сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны", - заявил Песков.

Он добавил, что, даже если бы эта тема и была одной из составных частей диалога, "это была бы не единственная составная часть". Представитель Кремля подчеркнул, что Чубайс "будет заниматься конкретно темой устойчивого развития". А двусторонними отношениями, указал пресс-секретарь главы государства, "занимается и МИД, и другие ведомства, и президент РФ".

Ушедший с должности главы "Роснано" Чубайс на минувшей неделе был назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как сообщалось, на новом посту он, в частности, займется задачами выполнения Целей устойчивого развития ООН до 2030 года. При этом в новой должности он не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников президентской администрации.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.