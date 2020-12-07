Лавров заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе только выходит из горячей фазы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха все еще находится на выходе из горячей фазы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое было подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренность, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам", - сказал Лавров.

Российское руководство приняло решение выделить дополнительный взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), который многие годы работает в Нагорном Карабахе, заявил Лавров. "Мы всячески поддерживаем деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, опыт и потенциал в восстановление мирной жизни [в Нагорном Карабахе], - отметил Лавров. - В частности, российское руководство приняло решение о выделении дополнительного единовременного добровольного взноса в бюджет МККК, который многие годы работает как в регионе, включая Ереван и Баку, так и непосредственно в Степанакерте".