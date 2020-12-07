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Нападение на учителя в пригороде Парижа

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не знает, был ли действительно выходец из Чечни похоронен в республике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не знает, был ли действительно выходец из Чечни похоронен в республике.

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"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли", - сказал представитель Кремля. "Единственное, что можно сказать с уверенностью, - безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", - подчеркнул Песков.

"Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации", - сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Ранее власти Чечни назвали фейком информацию о переименовании улицы в селе Шалажи в честь обвиняемого в этом преступлении Абдулаха Анзорова.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичЧечняНападение на учителя в пригороде Парижа
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