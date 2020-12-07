Профильный комитет Думы поддержал законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Комитет сегодня рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о противодействии интернет-цензуре", - сказал Хинштейн.

Как уточнил ТАСС источник в комитете, рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 9 декабря.

Ранее Хинштейн сообщал ТАСС, что Госдума может принять законопроект до конца года.

Документ о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ, был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.