Лавров указал, что Россия и Армения наметили шаги по решению вопросов обмена пленными

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Москва заинтересована в быстром решении гуманитарных вопросов по Нагорному Карабаху, с Ереваном по этому направлению намечен ряд шагов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Мы удовлетворены тем, что перемирие реально соблюдается на земле уже практически месяц, идет возвращение беженцев. Есть продвижение в обмене телами погибших, пленными, в поиске пропавших без вести. Хотя, как уже сегодня отметили, мы заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее. И сегодня ряд шагов на этом направлении мы наметили", - сказал он.

Москва предлагает привлечь к работе центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха другие государства, в частности, Армению и Азербайджан. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Мы говорили также о вопросах, которые связаны с созданием центра гуманитарного реагирования. Это инициатива президента [РФ Владимира] Путина. Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы в ней, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства", - отметил министр.

По его словам, меры, закрепленные в трехстороннем заявлении по нагорнокарабахскому урегулированию, начинают реализовываться максимально эффективно. Лавров обратил внимание на работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласовавших базовые принципы урегулирования, которые легли в основу заявления от 9 ноября. "Имею в виду передачу Азербайджану пяти и двух районов, имею также в виду развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Карабахом и Арменией и разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций, - пояснил министр. - Все это закреплено в заявлении, все это начинает осуществляться максимально эффективно".

Москва будет приветствовать любые шаги Баку и Еревана, направленные на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, однако сроки контактов на высшем уровне они должны определить сами, заявил Лавров. По его словам, залогом устойчивого нагорнокарабахского урегулирования является "налаживание в этом регионе жизни, которая отвечала бы интересам всех национальных и этнических групп". "Мы будем приветствовать любые шаги, которые стороны будут готовы предпринять в этом направлении, будем их к этому поощрять, - подчеркнул Лавров. - Вы упомянули возможные контакты на высшем уровне. Когда это может произойти решать, конечно же, нашим азербайджанским и армянским коллегам".

Оценочная миссия ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, в которую войдут представители специализированных учреждений и программ Всемирной организации, отправится в регион в середине декабря, сообщил Лавров.

"Международный комитет Красного Креста там [в Карабахе] давно работает, а вот организации системы ООН, хотя они присутствуют и в Армении, и в Азербайджане, но в Карабахе их не было. Сейчас генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] готовит оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря ее туда направить. Мы бы хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической предметной помощи на всех тех направлениях, которые сейчас являются наиболее актуальными, наиболее острыми для тех, кто сейчас живет в Карабахе", - сказал Лавров.

Лавров принял приглашение своего армянского коллеги посетить Ереван. "Ара Генриевич любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. Я с удовольствием приеду. По срокам договоримся дополнительно", - сказал Лавров по итогам переговоров с Айвазяном. Глава МИД РФ констатировал, что сегодняшняя встреча с армянским коллегой была полноценной и очень полезной. В предыдущий раз Лавров посещал Ереван 21 ноября в рамках поездки российской межведомственной делегации в Армению и Азербайджан.