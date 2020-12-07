Путин и Меркель провели телефонный разговор

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам телефонного разговора лидеров.

"В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В беседе было также акцентировано внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений. "В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией центр гуманитарного реагирования", - уточнили в Кремле.

Урегулирование на Украине

Путин и Меркель также обсудили урегулирование на Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации "Минска-2".

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - отметили в Кремле. "Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В Кремле добавили, что во время телефонного разговора "вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств".

"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - сказали в Кремле.