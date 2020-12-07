Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ереван интересуется возможностями сотрудничества с Москвой по использованию российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.