{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

В ходе переговоров стороны отметили необходимость наращивания усилий и в общих интеграционных объединениях для укрепления единого санитарно-эпидемического пространства

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ереван интересуется возможностями сотрудничества с Москвой по использованию российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В двустороннем формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медицинскую технику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины", - сказал министр.

По словам Лаврова, в ходе переговоров стороны отметили необходимость наращивания усилий и в общих интеграционных объединениях для укрепления единого санитарно-эпидемического пространства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПандемия COVID-19
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Лавров указал, что Россия и Армения наметили шаги по решению вопросов обмена пленными
Москва предлагает привлечь к работе центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха другие государства - в частности, Армению и Азербайджан
Читать полностью