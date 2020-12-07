Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ереван интересуется возможностями сотрудничества с Москвой по использованию российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
"В двустороннем формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медицинскую технику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины", - сказал министр.
По словам Лаврова, в ходе переговоров стороны отметили необходимость наращивания усилий и в общих интеграционных объединениях для укрепления единого санитарно-эпидемического пространства.