Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве требовать удаления персональных данных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Об этом в понедельник сообщил автор инициативы, член комитета Антон Горелкин.

"Я предлагаю внести поправки в 152-ФЗ ["О персональных данных"] и расширить его понятием "общедоступные персональные данные" - чтобы дать каждому гражданину РФ право решать, какую информацию о себе он готов сделать достоянием общественности. Также с принятием законопроекта станет значительно легче бороться с теми сайтами, которые публикуют чужие персональные данные", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в сфере оборота персональных данных "пора навести порядок". "Согласились со мной и члены комитета: они единогласно проголосовали за вынесение законопроекта на первое чтение, которое состоится уже совсем скоро", - проинформировал парламентарий.

Документ был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно законопроекту, согласие субъекта персональных данных является исключительным правовым основанием для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора.