Лавров сравнил слова об "астанизации" конфликта в Карабахе с ностальгией по колониализму

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об "астанизации" Россией и Турцией конфликта в Нагорном Карабахе с ностальгией по колониальным временам.

"Если "астанизация" вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, то, наверное, ЕС придется пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. Очень надеюсь, что ЕС будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния, - сказал Лавров на пресс-конференции. - Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и односторонних преимуществ"

Ранее Боррель заявил, что Россия и Турция "астанизируют" (аналогия с астанинским форматом по урегулированию в Сирии) конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии, то есть вытесняют ЕС из процесса урегулирования.

Лавров отметил, что не усматривает какого-то негативного подтекста в изобретенном Боррелем термине. "По крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел. Потому что по большому счету астанинский процесс сложился в контексте сирийского кризиса. Пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще", - напомнил он.

Говоря о проецировании этого формата на другие регионы, Лавров указал, что РФ, Турции и Ирану небезразлична обстановка на Южном Кавказе, поскольку они являются непосредственными соседями стран этого региона. Однако, продолжил министр, Россия свое отношение к происходящему выражает конкретными делами, в том числе это касается заявления лидеров трех стран от 9 ноября и той большой помощи, которая оказывается сейчас в преодолении последствий горячей фазы нагорнокарабахского конфликта.

"Что касается в целом такого настроения, которое Жозеп Боррель изложил в своем блоге, все-таки, как я понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме ЕС, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире", - подчеркнул Лавров.