Косачев заявил, что наблюдатели РФ не выявили серьезных нарушений на выборах в Венесуэле

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Наблюдатели из России не выявили нарушений в организации парламентских выборов в Венесуэле, которые могли бы исказить результаты голосования или поставить под сомнение его легитимность. Об этом журналистам заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который возглавляет делегацию СФ по наблюдению за выборами.

"Выборы прошли в соответствии с конституцией и действующим законодательством. Нарушений в организации процесса голосования, которые могли бы исказить его результаты, наблюдателями из России не выявлено. Оснований ставить под сомнение легитимность выборов нет", - сообщил Косачев, находящийся вместе с делегацией СФ в Каракасе.

Он отметил, что выборы состоялись, "несмотря на беспрецедентное, абсолютно неправовое, за гранью вмешательство во внутренние дела Венесуэлы" со стороны 50-60 государств, которые "совершенно точно не представляют большинство" и которые чуть менее двух лет назад признали Хуана Гуайдо действующим президентом Венесуэлы. "Все это время республика пребывала в состоянии острейшего кризиса. <...> По сути, власть в стране во многом утратила свою дееспособность, потому что президентская и парламентская ветви власти активно друг другу противодействовали. Нынешние выборы должны положить конец двоевластию и вновь вернуть страну в нормальное политическое поле", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Парламентарий также подчеркнул, что у действующего президента Николаса Мадуро есть много оппонентов, что нормально для демократического государства, "но эта оппозиция точно не монолитна, не едина". "Более того, господин Гуайдо представляет ее меньшую часть. Большая часть готова на диалог с действующей властью, готова совместными усилиями преодолевать этот политический кризис. Если не мешать этому политическому процессу, нет никаких сомнений, что Венесуэла этот кризис преодолеет", - сказал он, подчеркнув, что все помехи создаются искусственным образом извне, прежде всего, со стороны США.

Косачев сказал, что российские наблюдатели посетили большое количество избирательных участков, встретились практически со всеми лидерами политических партий, в том числе с представителями пяти оппозиционных партий, которые принимали участие в избирательной кампании. "Ни от кого из них мы не услышали претензий по тому, как эти выборы были организованы", - отметил он.

При этом, по словам сенатора, на прошедших выборах не было наблюдателей ни от США, ни от государств Евросоюза, "которые задолго до голосования поторопились объявить выборы нелегитимными". При этом за выборами наблюдали большое количество крупных делегаций, в том числе из Турции, Ирана и других стран, а также были депутаты Европарламента в личном качестве. "И оценки, которые я сейчас высказываю, являются общими оценками всех без исключения международных наблюдателей за этими выборами", - констатировал Косачев.

О системе голосования

Как отметил глава международного комитета СФ, система голосования в Венесуэле "может дать фору многим другим странам с точки зрения организации этого процесса". "Есть четырехзвенная система индентификации личности, предотвращения двойного голосования, каруселей и других общеизвестных приемов манипуляции голосами избирателей. Система в высшей степени выстроена на электронных приборах с использованием отпечатков пальцев", - сказал он.

Косачев сказал, что сам проверил эту систему, попросив вместо избирателя приложить палец к считывающему устройству, после этого система его заблокировала. "Я уверен, что и для нашей Центральной избирательной комиссии, и для наших политических партий венесуэльский опыт может представить определенный интерес", - заключил парламентарий.

По итогам подсчета 82% бюллетеней коалиция "Великий патриотический полюс", которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же приняли участие в гонке.

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