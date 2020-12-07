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Замглавы МИД РФ заявил, что Союзное государство успешно прошло испытание 2020 годом

Андрей Руденко также обратил внимание на то, что Москва и Минск активно обсуждают дополнительную координацию совместной работы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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"Уходящий год был действительно непростым для всех. Однако Союзное государство, являющееся нашим совместным с Беларусью достоянием, успешно прошло это испытание", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что Москва и Минск активно обсуждают дополнительную координацию совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, инновациях, финансах, налогах, тарифном регулировании и миграции, внешней и оборонной политике.

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