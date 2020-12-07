Источник: в Думе введут в строй инфосистему для контроля подготовки нормативных актов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Думы поручил аппарату нижней палаты парламента организовать ввод в эксплуатацию автоматизированной информационной системы для мониторинга процесса подготовки нормативно-правовых актов кабмина, необходимых для вступления в силу некоторых законов. Для этого в думской электронной базе будет создан специальный раздел, сообщил корреспонденту ТАСС источник в аппарате Госдумы в понедельник.

"Аппарату Государственной думы поручено организовать ввод в опытную эксплуатацию раздела информационно-программного комплекса Государственной думы "Система обеспечения законодательной деятельности" (СОЗД), содержащего информацию о ходе подготовки и принятия нормативных правовых актов", - отметил источник.

По его словам, соответствующую информацию профильные комитеты должны будут ежемесячно представлять в комитет Госдумы по контролю и регламенту.

В октябре глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что депутаты прорабатывают вопрос о создании автоматизированной информационной системы для мониторинга процесса подготовки нормативно-правовых актов кабмина. Такая система обеспечит возможность Госдуме и правительству держать ситуацию на постоянном контроле.

По данным думского комитета по контролю и регламенту, порядка 50% нормативно-правовых актов кабмина были приняты несвоевременно. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проанализировать правоприменительную практику правительства и направить информацию председателю правительства.