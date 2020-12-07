Главу пресс-службы парламента Дагестана отстранили от работы из-за высказываний в соцсетях

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Начальник информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Республики Дагестан Уллубий Эрболатов отстранен от работы за публичные высказывания в соцсетях и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Эрболатов на своей странице в социальных сетях допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей. Тем самым он нарушил требования, установленные пунктом 10 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", - говорится в тексте, опубликованном на сайте Народного собрания республики.

Отмечается, что приказом руководителя аппарата Народного собрания Дагестана в отношении Эрболатова назначена служебная проверка, на время проведения которой он отстранен от замещаемой должности.

"По итогам проведения служебной проверки и закрытия листа нетрудоспособности будет рассмотрен вопрос о возможном освобождении его от замещаемой должности", - уточняется в сообщении.