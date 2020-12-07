Захарова заявила, что парламентские выборы в Венесуэле были прозрачными и демократическими

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы прошли в соответствии со стандартами прозрачности и демократии, серьезных нарушений не выявлено. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено", - подчеркнула она.

Как указала Захарова, отличительными чертами состоявшихся выборов стали практически повсеместное внедрение высокотехнологичных машин для голосования и участие широкого спектра оппозиционных сил. "Во многих аспектах избирательный процесс в Венесуэле был организован более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве "эталонов демократии", - добавила она.

"Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с Конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны", - отметила дипломат.

Как подчеркивается в комментарии, те, кто бойкотировал выборы, очевидно, "не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть".

Площадка для диалога

"Исходим из того, что обновленная Национальная Ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле", - говорится в комментарии.

Захарова добавила, что международное сообщество, выступив в поддержку законно избранной Национальной Ассамблеи, способствовало бы созданию благоприятных условий для дальнейшего продвижения внутривенесуэльского политического урегулирования.

Парламентские выборы, на которых граждане Венесуэлы избирали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.