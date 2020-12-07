Козак возглавил комиссию по вопросам содействия международному развитию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака председателем межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить председателем межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Козака Д. Н.", - говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Согласно указу, комиссия создается "в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций по содействию международному развитию".

Основными задачами комиссии станут обеспечение координации деятельности органов и организаций по содействию международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах, оценка эффективности оказания РФ помощи иностранным государствам, подготовка предложений президенту и правительству по вопросам, связанным с оказанием такой помощи, анализ эффективности реализации проектов и программ содействия международному развитию, а также определение приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами гражданского общества в целях реализации таких проектов и программ.