Госдума обсудит усиление гарантий для экс-президентов и порядок формирования Совфеда

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит во втором чтении ряд законодательных инициатив, внесенных в развитие новых норм Конституции РФ, среди которых законопроект о порядке формирования Совета Федерации, об усилении гарантий неприкосновенности для экс-президентов, а также о федеральной территории "Сириус".

Согласно законопроекту о формировании верхней палаты, в состав СФ, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и до 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью главы государства, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.

На пост представителей РФ - пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Отдельно прописан порядок вступления в должность для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно.

Также в повестку вошел еще один законопроект, согласно которому новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов и сенаторов может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Гарантии для экс-президентов

Другим законопроектом предусматривается усиление роли парламента в процедуре снятия неприкосновенности с президента, прекратившего свои полномочия. Для этого Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. Также усиливается запрет на привлечение экс-президента к уголовной или административной ответственности, на задержание, арест, обыск, допрос, личный досмотр.

Федеральная территория

Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект о создании федеральной территории "Сириус" - публично-правового образования, в котором будут установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности. Федеральная территория будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления.

Речь идет о территории на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус".

Профильный комитет по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал к принятию поправки, корректирующие систему органов публичной власти территории, а также предусматривающие порядок избрания девяти из 17 членов Совета федеральной территории "Сириус" - ее представительного органа. Выборы будут проходить в соответствии с избирательным законодательством РФ, за места смогут бороться политические партии.