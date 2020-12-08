Дума обсудит расширение полномочий полиции и возможность признания физлиц иноагентами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении резонансную инициативу о расширении полномочий полиции, в том числе ее права вскрывать автомобили, а также законопроект о регулировании деятельности иноагентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по невмешательству.

Первый законопроект, внесенный в Госдуму правительством РФ в мае, наделяет сотрудников полиции полномочиями вскрывать машины, оцеплять территории, строения, жилые помещения (в действующем законодательстве - только участки местности), проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. В границах оцепления полиция сможет проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспорта и грузов; в случае отказа гражданина подвергнуться досмотру его смогут не пропустить на оцепленную территорию либо запретить покинуть границы оцепления.

Автомобили полицейские смогут вскрывать для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления и в ряде других случаев. Если вскрытие производилось в отсутствие собственника автомобиля, он должен быть проинформирован об этом в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали во вскрытое транспортное средство.

Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Закрепляется право сотрудников органов правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий. Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения". Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу противоправных действий.

Иноагентам предстоит отчитаться

Также в первом чтении Госдума рассмотрит центральный документ из пакета законопроектов о регулировании деятельности иноагентов, разработанный комиссиями Госдумы и Совфеда. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Речь идет о таких физических лицах, которые ведут на территории страны политическую деятельность в интересах иностранного государства или его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства, либо занимаются целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такое лицо должно подать заявление о включении его в список иноагентов, данный перечень будет размещаться в открытом доступе. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Иноагенты - как физлица, так и общественные объединения политической направленности - будут обязаны регулярно отчитываться в Минюст о своей деятельности, включая данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. Кроме того, они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них.

По словам главы думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и соавтора законопроекта Василия Пискарева, цель предложенных поправок - создание механизма, который обеспечит "прозрачность иностранного финансирования внутриполитической деятельности в Российской Федерации". "(Это) простые и понятные требования к тем, кто принимает иностранную помощь для участия в политической деятельности в России. Если вы получаете деньги для этого из-за рубежа - зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете", - изложил он ТАСС суть законопроекта.