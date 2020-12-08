Рябков: РФ передала США документы по контролю над вооружениями как "пищу для размышлений"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия передала США два неофициальных документа по теме контроля над вооружениями как "пищу для размышлений", но не в качестве вариантов некого нового соглашения в этой области. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке", - сказал он.

"Мы никакие варианты соглашений не передавали", - указал Рябков.

По словам Рябкова, один из переданных США неофициальных документов излагал возможные рамки будущего режима контроля над вооружениями для дальнейшего их обсуждения, второй предлагал продление действующего ДСНВ без предварительных условий.

"Один документ, достаточно объемный, - это так называемые рамки будущего контроля над вооружениями, где мы изложили те элементы текущей повестки дня, которые необходимо будет отрабатывать в дальнейшем для того, чтобы повысить шансы на выход на договоренность". Как уточнил Рябков, это было видение России того, "как двигаться дальше и куда".

"Второй документ по содержанию короче и по своему политическому сигналу более определенный, поскольку это не просто обозначение направлений работы, а вариант конкретной договоренности. Как вы понимаете, этот текст касается продления текущего ДСНВ", - добавил замглавы МИД РФ.