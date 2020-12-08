Лавров заявил, что Запад давит на Индию в вопросах ВТС с Россией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Страны Запада оказывают давление на Индию, чтобы ослабить военно-техническое сотрудничество (ВТС) Нью-Дели с Москвой и втянуть страну в конфронтацию с Китаем. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции.

"Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть ее и в антикитайские игры, продвигая Индо-Тихоокеанские стратегии, пытается резко ослабить наши теснейшие партнерские, стратегические, привилегированные отношения с индийцами, - сказал Лавров. - На это направлено и очень жесткое давление, которое оказывают американцы на Дели по вопросам ВТС [с РФ]".

По словам Лаврова, в настоящий момент западные государства, игнорируя объективные тенденции мирового развития, вновь хотят вернуть однополярную модель мироустройства и втянуть в нее все государства, "оставив на потом" Россию и Китай. Москва же, по словам министра, намерена продвигать в международных делах объединительную повестку дня.