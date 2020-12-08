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"Справедливая Россия" планирует выдвинуть кандидатуру Левичева в новый состав ЦИК

Источник во фракции отметил, что официальное решение пока не принято

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фракция "Справедливой России" в Госдуме планирует выдвинуть в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник во фракции.

"Николай Левичев", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о кандидатуре от фракции. По словам источника, официальное решение пока не принято.

Ранее Левичев занимал посты вице-спикера Госдумы и руководителя фракции "Справедливой России".

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что "вопрос окончательно не решен", эта тема пока прорабатывается руководством партии.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации и пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

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