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Лавров заявил, что ЕС полностью ориентируется на США во внешней политике

Глава МИД РФ также отметил, что Запад пытается всячески дискредитировать международные организации либо подчинить их своей воле через "приватизацию секретариатов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз отказался от претензий на роль одного из центров в многополярной системе и полностью ориентируется на США. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции.

"Один из выводов, который я хотел бы сейчас сделать - мы над ним сейчас работаем, над оценкой этого феномена, - что, судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно и полностью ориентируется на США", - указал он.

Лавров обратил внимание на то, что ФРГ в последнее время по многим вопросам следует именно такому курсу, сохраняя при этом свои претензии на полное лидерство в ЕС. "У французов несколько иная линия, но доминирующей нам представляется тенденция на отказ Евросоюза от претензий на полюс в многополярном мироустройстве", - пояснил он.

По словам главы МИД РФ, в качестве "интеллектуального оправдания" своей линии Запад выдвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. "Правила выдумываются на ходу, на различных междусобойчиках. Только что ЕС в очередной раз заслужил похвалу [госсекретаря США Майкла] Помпео, одобрив генерический механизм введения санкций за нарушения прав человека вслед за химическим и киберхакерским, которые ЕС создает в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН", - констатировал он.

Лавров отметил, что Запад пытается всячески дискредитировать международные организации либо подчинить их своей воле через "приватизацию секретариатов", как в случае с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Либо, когда это не получается, выносит соответствующую тематику за пределы ооновских структур, за пределы универсальных конвенций и потом навязывает удобные ему решения в качестве истины в последней инстанции, в качестве единственно верного варианта многосторонности", - добавил министр.

"Это суть концепции миропорядка, основанного на правилах, и концепции эффективного мультилатерализма, которую сочинили немцы и французы, которую они двигают, предъявляя всему миру позицию и инициативу Евросоюза как не подлежащую какому-либо осмыслению, тем более сомнению, а подлежащую использованию в качестве примера для всех остальных", - резюмировал он.

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