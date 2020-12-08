Лавров заявил, что ЕС полностью ориентируется на США во внешней политике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз отказался от претензий на роль одного из центров в многополярной системе и полностью ориентируется на США. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции.

"Один из выводов, который я хотел бы сейчас сделать - мы над ним сейчас работаем, над оценкой этого феномена, - что, судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно и полностью ориентируется на США", - указал он.

Лавров обратил внимание на то, что ФРГ в последнее время по многим вопросам следует именно такому курсу, сохраняя при этом свои претензии на полное лидерство в ЕС. "У французов несколько иная линия, но доминирующей нам представляется тенденция на отказ Евросоюза от претензий на полюс в многополярном мироустройстве", - пояснил он.

По словам главы МИД РФ, в качестве "интеллектуального оправдания" своей линии Запад выдвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. "Правила выдумываются на ходу, на различных междусобойчиках. Только что ЕС в очередной раз заслужил похвалу [госсекретаря США Майкла] Помпео, одобрив генерический механизм введения санкций за нарушения прав человека вслед за химическим и киберхакерским, которые ЕС создает в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН", - констатировал он.

Лавров отметил, что Запад пытается всячески дискредитировать международные организации либо подчинить их своей воле через "приватизацию секретариатов", как в случае с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Либо, когда это не получается, выносит соответствующую тематику за пределы ооновских структур, за пределы универсальных конвенций и потом навязывает удобные ему решения в качестве истины в последней инстанции, в качестве единственно верного варианта многосторонности", - добавил министр.

"Это суть концепции миропорядка, основанного на правилах, и концепции эффективного мультилатерализма, которую сочинили немцы и французы, которую они двигают, предъявляя всему миру позицию и инициативу Евросоюза как не подлежащую какому-либо осмыслению, тем более сомнению, а подлежащую использованию в качестве примера для всех остальных", - резюмировал он.