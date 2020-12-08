Путин подписал законы о порядке прекращения полномочий судей за проступки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют порядок прекращения полномочий судей в случае совершения ими серьезных проступков, а также упраздняют конституционные суды регионов. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Новые нормы затрагивают председателя, его заместителя и членов Конституционного суда РФ, главу и членов Верховного суда, председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военных кассационных или апелляционных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, суда по интеллектуальным правам. Полномочия всех этих судей теперь могут быть прекращены Советом Федерации в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство.

Основаниями для этого станут несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, выход судей из гражданства РФ, нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денежных средств в иностранных банках за рубежом. Представление президента должно быть рассмотрено в течение 14 дней. Порядок его внесения будет определен самим главой государства.

Как рассказывал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон также предусматривает упразднение конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации до 1 января 2023 года. Сенатор отмечал, что наряду с этим предусматривается право регионов принять решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах власти субъектов РФ.