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Путин 9 декабря проведет совещание с членами правительства

Профильная тема совещания будет анонсирована позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведет совещание с членами российского кабинета министров. На нем будут обсуждаться в том числе оперативные вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра [у Путина] будет совещание с членами правительства", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что профильная тема совещания будет анонсирована позже. "Но, разумеется, там будут и текущие вопросы тоже рассматриваться", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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