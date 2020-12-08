Путин 9 декабря проведет совещание с членами правительства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведет совещание с членами российского кабинета министров. На нем будут обсуждаться в том числе оперативные вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра [у Путина] будет совещание с членами правительства", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что профильная тема совещания будет анонсирована позже. "Но, разумеется, там будут и текущие вопросы тоже рассматриваться", - добавил Песков.