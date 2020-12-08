Госдума закрепляет права на результаты исследовательских работ в области обороны за РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о закреплении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) за исполнителем государственного контракта за исключением работ, связанных с обороной и безопасностью.

Как пояснил журналистам глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "до настоящего времени прямо не урегулирован вопрос о приоритете закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по государственным и муниципальным контрактам, за Российской Федерацией и другими публично-правовыми образованиями". "Это приводит к тому, что закрепленные за РФ права не всегда используются надлежащим образом", - добавил он.

В основу законопроекта положена модель, согласно которой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения НИОКР, принадлежат исполнителю государственного контракта за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Если исследовательская деятельность была непосредственно связана с обороной и безопасностью, исключительные права на ее результаты по общему правилу принадлежат РФ в лице силовых ведомств. При этом в случаях и порядке, определенных президентом РФ, права могут закрепляться сразу за исполнителем.

Законопроект является частью другого большого законопроекта, направленного на модернизацию Гражданского кодекса, который был принят в первом чтении еще в 2012 году.