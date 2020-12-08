Лавров заявил, что отношения РФ и ФРГ нуждаются в переосмыслении и перезагрузке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Диалог Москвы и Берлина нужно переосмыслить, он нуждается в перезагрузке. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией депутатов партии "Альтернатива для Германии".

"Ваш приезд в РФ является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой", - сказал он.

Лавров констатировал, что в отношениях между Москвой и Берлином "накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться". Сейчас для двух стран важен диалог по всем линиям - межправительственной, межпарламентской и межобщественной, подчеркнул Лавров.

Противодействие поездке делегации

Лавров также заявил, что попытки официального Берлина противодействовать поездке делегации партии "Альтернатива для Германии" в Россию вызвали немалое удивление в Москве.

"У нас, признаюсь, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать вашей поезде, попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно, конечно, удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что "Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге и имеет своих представителей в законодательных органах всех 16 земель страны.

"Мы как раз считали бы, что в нынешней ситуации, наоборот, с учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях было бы важно развивать контакты между всеми представителями российского общества и германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем", - продолжил он.

Министр добавил, что Россия не только никогда не протестует, но и не препятствует контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции. "Причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями. И это стало уже доброй традицией. И мы никаких недовольств по этому поводу не высказываем", - указал он.

По словам Лаврова, когда глава МИД ФРГ Хайко Маас бывает в Москве, он всегда встречается с деятелями, которые жестко критикуют политику Кремля. "И никаких попыток с нашей стороны возбранять такие контакты не предпринимается", - заключил глава МИД РФ.