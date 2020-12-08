Источник: визит Лаврова в Боснию и Герцеговину 14-15 декабря прорабатывается

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину с посещением Республики Сербской 14-15 декабря прорабатывается. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в МИД РФ.

"Визит прорабатывается, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщение агентства Srna о планируемой поездке российского министра.

По сведениям агентства, полученным из дипломатических источников, визит Лаврова в Боснию и Герцеговину начнется с посещения Восточного Сараева (Республика Сербская), где глава МИД РФ встретится с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и руководством республики. 15 декабря Лавров встретится с членами Президиума БиГ в Сараево.

Визит Лаврова в БиГ и Сербию планировался на 28-29 октября, однако 27 октября в Департаменте информации и печати МИД сообщили ТАСС, что министр из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет находиться на самоизоляции, а ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.