Володин призвал не называть Совет Федерации палатой регионов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не называть Совет Федерации палатой регионов, поскольку такой статус не закреплен законодательно.

В ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник депутат фракции КПРФ Алексей Куринный при обсуждении законопроекта о порядке формирования Совфеда использовал формулировку "палата регионов".

"Алексей Владимирович, вот вы в прошлом доктор, врач. Вы должны все-таки руководствоваться очень конкретными вещами и очень осторожно подходить, когда ставите диагноз. А здесь вы берете и говорите - палата регионов. Коллеги, сами придумали, теперь развили эту идею, уложили в нее многие другие вопросы, вынесли эту тему как дискуссионную. Люди ведь о чем подумали: раз депутат, говорит об этом уверенно, значит, это действительно так", - сказал Володин.

Политик подчеркнул, что официально существуют "две палаты Федерального собрания". "Одна палата формируется, другая избирается", - отметил Володин.

Куринный в свою очередь сослался на употребление термина "палата регионов" спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. "А что вы имеете против Валентины Ивановны? Вот вы, когда вам нужно, на Валентину Ивановну ссылаетесь, а если бы вы слушали ее повнимательней, то, может, многих вопросов не задавали", - отреагировал Володин.