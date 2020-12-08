Рябков: РФ поднимет вопрос об обеспечении конфиденциальности переписки по линии МАГАТЭ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия будет поднимать вопрос об обеспечении конфиденциальности переписки в связи с утечкой документов из секретариата МАГАТЭ. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не первый раз из секретариата МАГАТЭ утекают документы, которые не предназначены для публичного ознакомления. Это создает вопросы, по крайней мере в части, касающейся обеспечения конфиденциальности переписки по линии агентства. Мы эти вопросы будем задавать", - подчеркнул он, комментируя сообщение агентства Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ о том, что власти Ирана намерены запустить дополнительные три каскада улучшенных центрифуг на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе.