Госдума разрешает лишать сенаторов и депутатов полномочий за иностранное гражданство

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный в том числе на расширение перечня оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов нижней палаты.

Изменения предлагается внести в закон о статусе члена СФ и депутата Госдумы. Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Согласно действующим нормам, одним из оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов является наличие у них иностранных счетов и вкладов. Кроме того, парламентарии досрочно прекращают свои полномочия при официальном приобретении иностранного гражданства. Новым основанием для прекращения полномочий станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства - если в ходе проверок у парламентария будет выявлено иностранное гражданство, он прекратит свои полномочия.

Законопроект устанавливает, что еще одним основанием для досрочного прекращения полномочий членов СФ будет несоблюдение сенатором - представителем региона требований к сроку проживания на территории соответствующего субъекта РФ.

Кроме того, согласно законопроекту, исключаются положения о возможности приостановления военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий члена СФ и депутата Госдумы, сенаторам и депутатам придется уходить в отставку на период исполнения полномочий. Также из закона предлагается убрать норму о предоставлении бывшему сенатору или депутату прежнего места работы по истечении срока их полномочий.