Путин подписал закон о заморозке индексации окладов федеральных госслужащих до 2022 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым приостанавливается до 1 января 2022 года действие нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в закон о государственной гражданской службе РФ. Согласно документу, оклады федеральных госслужащих индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции.

Как отмечал ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, документ согласуется с законом о бюджете на предстоящие три года. Сенатор пояснял, что речь идет об оптимизации бюджетных расходов и их сокращении на государственное управление на 2021 год.