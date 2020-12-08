Госдума приняла во II чтении законопроект об усилении гарантий для экс-президентов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, согласно которому для лишения неприкосновенности бывших президентов РФ нижняя палата парламента должна будет выдвигать против них обвинение.

Сейчас экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму, которая дает согласие на лишение неприкосновенности бывшего главы государства. Постановление направляется в Совет Федерации, который в течение трех месяцев должен рассмотреть вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности.

Однако, согласно новым нормам конституции, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда" и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Новый порядок

В соответствии с поправками, которые предлагается внести, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. После выдвижения Думой обвинений против бывшего главы государства СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение о лишении его неприкосновенности. Если это не будет сделано, обвинения считаются отклоненными.

В рассмотрении вопроса на заседаниях палат вправе участвовать экс-президент, в отношении которого выдвинуто обвинение.

Законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

Во втором чтении к законопроекту не поступило существенных поправок.