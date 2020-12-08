МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также он сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.

Возглавит эту структуру президент, заняв пост председателя. В Госсовет по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Как отмечал ранее глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, придание Госсовету статуса конституционного органа является последовательным шагом развития модели федеративных отношений. Он подчеркивал, что региональное представительство в Государственном совете позволит обеспечить обратную связь регионов с главой государства, создаст возможность напрямую учитывать их интересы при решении вопросов внутренней и внешней политики. Таким образом, региональные власти получат дополнительные возможности по реализации своих задач на федеральном уровне, пояснял сенатор.