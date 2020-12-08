Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, который устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории РФ и вводит административную ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей ("Нарушение территориальной целостности"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Как рассказывал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вводится административная преюдиция для публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ. "Лицо, совершившее публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, может быть привлечено к уголовной ответственности, если оно совершило эти действия после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - пояснял сенатор.

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В УК РФ, который ранее уже предусматривал ответственность за призывы, направленные против территориальный целостности РФ, штраф увеличивается и составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.