Путин подписал законы о верховенстве Конституции России над международными актами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих на территории России приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в ряд кодексов РФ, включая гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 российских законов.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в законодательстве закрепляется, что исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров, как и применение правил таких договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

При этом в законе "О международных договорах Российской Федерации" прописывается полномочие Конституционного суда РФ выносить заключение о возможности исполнения противоречащих Основному закону решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

Клишас отдельно подчеркивал, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. Но в случаях, когда в результате толкования нормам международного права придается новое значение, отличное от принятого на момент ратификации международного договора, и такое толкование приводит к их противоречию Конституции Российской Федерации, имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется в соответствии с российским законодательством, пояснял глава комитета СФ.

По его словам, практика отказа от безусловного исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности, отмечал Клишас.