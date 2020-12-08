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Руководитель избиркома Ставрополья покинул пост

Евгений Демьянов руководил избирательной комиссией региона с октября 2010 года

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов подал заявление о сложении полномочий. Глава края Владимир Владимиров отставку принял, следует из постановления, опубликованного на краевом официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса Демьянова Евгения Викторовича в связи с подачей им заявления о сложении своих полномочий", - говорится в документе.

О причинах сложения полномочий не сообщается. Демьянов руководил избирательной комиссией Ставропольского края с начала октября 2010 года.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, исполняет обязанности председателя комиссии до избрания нового руководителя заместитель председателя Степан Липиров.

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