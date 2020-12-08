Госдума усиливает антикоррупционные меры в организациях, подчиненных органам власти

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут нести ответственность за коррупционные преступления как должностные лица.

Согласно действующим нормам, лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйственных обществ, подчиненных прямо или косвенно РФ, субъектам Федерации или муниципальным образованиям, не могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность.

Между тем, как указывают разработчики в пояснительных материалах, они обладают такими же полномочиями, как и должностные лица, а совершаемые ими опасные деяния квалифицируются как преступления против госвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В связи с этим эту категорию руководителей правительство предлагает признать должностными лицами. Это позволит распространить на них действие в том числе статей Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями.