"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о невозможности снижения МРОТ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Руководство думской фракции "Единая Россия" и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму поправки о невозможности снижения минимального размера труда (МРОТ) даже в случае уменьшения медианной заработной платы. Об этом во вторник сообщил журналистам один из авторов поправок, первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти", - сказал Исаев.

Помимо этого, единороссы предлагают обязать ежегодно рассматривать в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений законопроекты о размере МРОТ и прожиточного минимума перед их внесением в Госдуму. По словам парламентария, указанные поправки были поддержаны трехсторонней комиссией.

Исаев также выразил уверенность, что при новой методике расчета и прожиточный минимум "существенно вырастет, и быстрее, чем при прежних методах расчета, будет расти МРОТ".

Выплаты по больничным

Руководство думской фракции "Единая Россия" вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаилом Терентьевым внесли в Госдуму поправки о том, что минимальные выплаты по больничным не могут опускаться ниже уровня МРОТ, сообщил Исаев. Он напомнил, что ранее в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил установить, что больничный лист до начала 2021 года должен оплачиваться из месячного расчета не ниже МРОТ.

"Президент предложил установить до 1 января следующего года норму о том, что больничный не может оплачиваться меньше МРОТ. Эта норма хорошо себя зарекомендовала, она защищает права и интересы в первую очередь молодых работников, молодых семей. И мы предлагаем нашими поправками продлить эту норму навсегда, то есть установить ее бессрочно с 1 января следующего года", - отметил Исаев.

По его словам, такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о работе Фонда социального страхования, который направлен на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Кроме того, авторы поправок, среди которых также лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, планируют прописать в этом же законопроекте норму о переходе к прямым выплатам по больничному листу. Как напомнил Исаев, сейчас действует зачетная схема, когда больничный лист оплачивает работодатель, а затем возвращает средства при расчетах с ФСС. "Уже с 2011 года ведется эксперимент по прямым выплатам, когда больничный лист оплачивается не работодателем, а напрямую гражданам из Фонда социального страхования. Этот эксперимент постепенно расширялся, сегодня в нем участвуют 77 регионов. Мы предложили с 1 января следующего года повсеместно ввести прямые выплаты по больничным листам", - подчеркнул Исаев.

По его словам, такое решение будет выгодно и для работников, которые не будут зависеть от финансового положения предприятия и в любом случае получат оплату больничного листа, и для работодателей, "потому что им не нужно будет отвлекать, пусть даже и временно, свои средства на оплату больничных".