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Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ.

К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, может быть признано иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства". Еще одним основанием станет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ", за исключением сведений, являющихся гостайной, передача которой преследуется уже по Уголовному кодексу.

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