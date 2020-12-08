В Госдуме рассказали о правилах публикаций материалов о физлицах-иноагентах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Законопроект о признании физлиц иноагентами предусматривает обязательное указание на статус такого лица лишь в публикациях, где затрагивается политическая деятельность гражданина-иноагента, сообщил соавтор инициативы, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В процессе рассмотрения Госдумой во вторник законопроекта в первом чтении депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин поинтересовался, будут ли грозить санкции за несоблюдение законодательства при опубликовании поста в социальной сети с упоминанием физлица-иноагента без обозначения его статуса.

"Упоминание в интернете об иноагенте не каждое требует обязательного маркирования, что речь идет об иноагенте. Если упоминание идет об иноагенте, о его деятельности политической, о тех действиях, в связи с чем он был признан иноагентом, тогда должно быть о нем упоминание", - отреагировал Пискарев.

"Если же информация об иноагенте, о его частной жизни, о его увлечениях или еще какие-то информационные сообщения, никак не связанные с политической деятельностью, такие сообщения маркировке не подлежат", - пояснил он.

Согласно законопроекту, поддержанному нижней палатой парламента в первом чтении, к иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц. Речь идет о таких физических лицах, которые ведут на территории страны политическую деятельность в интересах иностранного государства или его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства либо занимаются целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ".