Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник поддержала в первом чтении резонансный законопроект о новых полномочиях полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Инициатива, внесенная в Госдуму правительством РФ в мае, одновременно дает полицейским полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Вскрыть автомобиль полиция сможет, в частности, для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали в транспортное средство.

Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Правоохранители смогут воспользоваться этим полномочием и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

При этом устанавливается, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено в соответствии с законодательством.

Оцепление жилых домов и применение оружия

Кроме того, законопроектом закрепляется право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов. Сейчас в законе "О полиции" прописано право сотрудников блокировать только участки местности. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие: в соответствии с действующим законодательством это, в частности, попытка задерживаемого приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию. Инициативой предлагается установить, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Проникновение в жилье

Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Кроме того, статья 13 закона дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Закрепляется право сотрудников органов правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий. Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".