В посольстве РФ отреагировали на обвинения Норвегии в хакерских атаках в адрес России

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Обвинения Норвегией России в хакерских атаках без приведения доказательств неприемлемы и не способствуют укреплению диалога. Такое мнение выразило во вторник в Facebook посольство РФ в Норвегии.

"Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы. В отличие от ряда норвежских политиков, в России бережно относятся к сохранению диалога с Норвегией и еще больше дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом", - подчеркнули там.

"Еще раз призываем норвежское правительство использовать имеющийся порядок действий на случай компьютерных инцидентов, информация о котором передана в МИД и Полицейскую службу безопасности (PST). Ожидаем прояснения позиции компетентных норвежских ведомств относительно взаимодействия с Россией и их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах", - добавили в дипмиссии.

Ранее Полицейская служба безопасности Норвегии выступила с утверждением, что хакерские группы APT28 и Fancy Bear могли быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года. Согласно утверждению, они "связаны с российской военной разведкой ГРУ". Вместе с тем там добавили, что следствие не собрало достаточно данных для выдвижения обвинения и поэтому "прокуратура приняла решение завершить расследование".

1 сентября парламент королевства сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. По словам административного главы парламента Марианны Андреассен, был принят "ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку". Позднее норвежская Полицейская служба безопасности сообщила, что будет выяснять, стоит ли за кибератакой, произошедшей 24 августа, "какое-либо государство".

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выступила с утверждением, что за кибератакой на парламент стояла Россия.