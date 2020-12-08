Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Кунгурова за призывы к терроризму

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным решение Лефортовского суда Москвы заочно арестовать тюменского блогера Алексея Кунгурова по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждению ненависти либо вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении А. А. Кунгурова. Московский городской суд оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.

Кунгуров обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности через интернет) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды через интернет), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ.

Это уже второе уголовное дело в отношении Кунгурова. В 2016 году суд признал его виновным в оправдании терроризма за один из его постов в "Живом журнале" с критикой военной операции российских войск в Сирии. Блогер был осужден по ст. 205.2 УК РФ и приговорен к двум годам колонии-поселения. Процесс проходил в закрытом режиме. После отбытия наказания Кунгуров переехал из России на Украину.