Захарова: МИД РФ находился в тесном контакте с НТВ по ситуации с журналистами в Турции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты постоянно контактировали с руководством НТВ по ситуации с задержанными в Турции журналистами телеканала. Об этом сообщила во вторник в эфире радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Занимались [ситуацией] наше посольство и генконсульство, занимались, безусловно, в тесной координации с телеканалом. И коллеги, и руководство телеканала, по-моему, вообще не спали все эти дни по-настоящему. То есть мы постоянно были на связи", - отметила она.

В связи с этим инцидентом официальный представитель МИД РФ указала на необходимость соблюдения порядка получения визы и аккредитации во время рабочих поездок за рубеж. "Второй момент - это порядок съемки специализированных объектов, если такие в планах съемок существуют. Так работают законы в каждой стране, их нужно просто знать", - подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание на сложности в решении ситуации с журналистами. "Не знаю на самом деле, что сложнее: когда люди не нарушают никаких правил и становятся жертвами некоего политического давления, шантажа и так далее <...> или когда твои сограждане, в том числе журналисты, нарушают правила аккредитации, визовые правила", - сказала дипломат.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находившиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. Позднее источник в турецком МИД сообщил ТАСС, что их задержали местные полицейские из-за отсутствия аккредитации во время съемок недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве беспилотников компания "Байкар Савунма". Журналистов освободили из-под стражи 7 декабря, сегодня они вернулись в Россию.