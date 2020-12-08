Лавров обсудил с азербайджанским коллегой выполнение положений заявления по Карабаху

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию положений трехстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

В понедельник Лавров провел в Москве переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, в ходе которых обсуждалась реализация трехсторонних договоренностей.