Жириновский предложил сократить число очно работающих депутатов Госдумы в четыре раза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число работающих очно депутатов Госдумы в четыре раза - до 100 человек.

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"Надо ввести более жесткие правила. <...> [Нужно оставить в очном формате] в четыре раза меньше [депутатов] - 100 депутатов достаточно, а может, даже и 50", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Жириновский назвал зал пленарных заседаний Госдумы "красной зоной".

На данный момент 15 депутатов болеют коронавирусной инфекцией. Перенесли заболевание уже 144 члена Госдумы. Всего в Госдуме 450 депутатских мест.