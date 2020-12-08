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Пандемия COVID-19

Жириновский предложил сократить число очно работающих депутатов Госдумы в четыре раза

Лидер ЛДПР назвал зал пленарных заседаний нижней палаты парламента "красной зоной"
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число работающих очно депутатов Госдумы в четыре раза - до 100 человек.

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"Надо ввести более жесткие правила. <...> [Нужно оставить в очном формате] в четыре раза меньше [депутатов] - 100 депутатов достаточно, а может, даже и 50", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Жириновский назвал зал пленарных заседаний Госдумы "красной зоной".

На данный момент 15 депутатов болеют коронавирусной инфекцией. Перенесли заболевание уже 144 члена Госдумы. Всего в Госдуме 450 депутатских мест.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЛДПРПандемия COVID-19
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