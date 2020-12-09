Эксперты "Валдая" обсудят перспективы диалога России и Азии в мире после пандемии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. XI Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Азия после пандемии" состоится в среду. Из-за связанных с пандемией ограничений мероприятие в этот раз пройдет в смешанном формате: часть спикеров будет присутствовать на московской площадке "Валдая", а остальные присоединятся к дискуссии в режиме видеоконференции.

На конференцию, которая ранее проводилась непосредственно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), приглашены 20 экспертов из шести государств, включая Россию. Среди них представители всех традиционных партнеров клуба в Азии, в том числе из Вьетнама, Индии, Китая, Республики Корея и Японии.

"Политика поворота к Востоку, которую Россия проводит уже более 10 лет, неизбежно должна учитывать глобальные изменения и их влияние на регион. Сегодня российский "поворот" стал реальностью, его фокус смещается в сторону полноценной интеграции России в АТР. В Москве и азиатских странах роль России в Азии видят в качестве позитивной альтернативы жесткому выбору между Китаем и США", - отмечают организаторы в преддверии встречи.

Для экспертов подготовлено три главных блока вопросов: основные потери и приобретения 2020 года для России и стран Азии; направления развития мира информационных технологий и стратегии стран в рамках новой глобальной технологической конкуренции; перспективы интеграции России в АТР после пандемии.

Среди иностранных гостей мероприятия ожидаются, в частности, генеральный директор Института Южно-Китайского моря Дипломатической академии Вьетнама Нгуен Хун Сон, исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета (RDCY) Ван Вэнь, профессор кафедры экономики в Университете Ханьян Хонгул Хан, сопредседатель Глобальной комиссии по стабильности киберпространства, заместитель советника национальной безопасности по вопросам кибербезопасности в Индии (2011-2013 годы) Латха Редди и старший научный сотрудник Фонда мира Сасакава Тайсукэ Абиру.

С российской стороны в конференции примут участие председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов, программный директор клуба Тимофей Бордачев, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева и другие.