Три часа заложены в сетки вещания каналов на трансляцию пресс-конференции Путина

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Три часа заложены в сетках программного вещания телеканалов на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая запланирована на 17 декабря. Об этом свидетельствуют опубликованные телепрограммы нескольких каналов.

О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

Большая ежегодная пресс-конференция президента начнется в 12:00 мск 17 декабря, говорится в опубликованной телепрограмме ряда федеральных каналов, включая Первый канал, "Россию-1", НТВ. Время завершения трансляции - 15:00 по Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что большая ежегодная пресс-конференция главы государства будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра, - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.