Путин: Россия готова к работе с зарубежными партнерами на противоэпидемическом направлении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнерами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения. Как известно, в нашей стране в кратчайшие сроки удалось разработать эффективные тест-системы для диагностики нового коронавируса, а также создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19", - отметил Путин.

По словам президента, трудно переоценить значимость и актуальность вопросов, стоящих на повестке дня конференции. "Ученые, врачи, сотрудники органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб находятся на переднем крае борьбы с крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной <...> COVID-19. Решительного противодействия по-прежнему требуют и другие инфекции, представляющие серьезную опасность для миллионов людей ", - отметил глава государства.

Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям проводится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества по борьбе с инфекцией, а также на развитие научного обмена и национального потенциала стран-партнеров по противодействию инфекционным болезням, сообщал Роспотребнадзор.